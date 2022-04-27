"Щоб всі ходили і харкали": окупанти змушують персонал ЗАЕС повісити на станції портрет Путіна

"Щоб всі ходили і харкали": окупанти змушують персонал ЗАЕС повісити на станції портрет Путіна

Російські окупанти змушують персонал Запорізької атомної електростанції повісити портрет Путіна та взяти участь в організації святкувань до 9 травня.

Працівники Запорізької АЕС перебувають під тиском, адже на станції - 500 загарбників.

Про це в ефірі телемарафону новин сказав керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Загарбники носяться с сакральною подією - організацією 9 травня зі своїми стрічками колорадськими та змушують повісити портрет Путіна на станції, щоб всі, мабтуь, ходили і харкали на цей портрет, я думаю”, - сказав він.

За словами Котіна, наразі зв'язок із ЗАЕС є і технічно "Енергоатом" продовжує керувати роботою станції і відповідати за безпеку там як оператор.

“Ми не можемо гарантувати зараз всі ті зобов’язання, що в нас є як у оператора стосовно ядерного матеріалу, який є на ЗАЕС. Фізична безпека об'єкта порушена. Там перебувають російські загарбники, відповідно персонал АЕС має погоджувати всі свої дії з командиром загарбників, а їх там дуже багато - до 500 солдатів і важка техніка також є на станції. Чого не повинно взагалі бути та цивільному ядерному об'єкті”, - зазначив він.

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