Щоб забезпечити світлом Крим: у розвідці розповіли, що окупанти намагаються перепід'єднати ЗАЕС до Росії

Російські окупанти провели майже всі дії на Запорізькій АЕС, аби перепід'єднати її до енергомережі Росії. До таких дій загарбники вдалися пасамперед для того, щоби повністю забезпечити електроенергією окупований Крим.

Наразі росіяни "вичікують момент", щоб завершити заплановане.

Про це в представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Вони (окупанти – ред.) вже провели необхідні випробування, провели відповідні налаштування, відновили всі лінії передач, які йдуть від Запорізької атомної електростанції в напрямку Каховки і Мелітополя. І за нашими даними, наприкінці липня вони вже перевірили можливість під'єднання цієї системи до енергосистеми Російської Федерації", – сказав представник ГУР.

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Тепер загарбники вичікують момент та проводять останні налаштування до перепід’єднання АЕС.

"Вони рішуче налаштовані на те, щоби підключити Запорізьку атомну електростанцію в єдину мережу Росії. Насамперед для того, щоби повністю забезпечити Крим електроенергією", – пояснив Скібіцький.

Він додав, що росіяни планували це зробити ще в першій половині серпня, але тоді їм це не вдалося.

Представник розвідки також пояснив, що війська РФ стягують свою техніку на ЗАЕС, мотивуючи це тим, що це "ядерний об'єкт" і його треба фізично захищати. Насправді ж ворог прикривається АЕС, щоб розміщувати там своїй війська.

"Також активно використовується територія біля станції, біля Енергодара для нанесення ударів по підконтрольних нам територіях. По-третє, це для них дуже слушна нагода проводити будь-які провокаційні дії на території як електростанції, так і в районі всього Енергодару", – роз’яснив Скібіцький.

Нагадаємо, на наступний тиждень запланований візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

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