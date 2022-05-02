Щоб запобігти дефіциту пального, АЗС дозволили збільшити націнку: ціни небачено зростуть

З метою запобігання дефіциту палива Кабінет міністрів України підвищив торгову надбавку на бензин та дизельне паливо.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Граничний рівень торговельної надбавки на середню вартість 1 літра

дизпалива зріс з 5 до 7 гривень з урахуванням ПДВ (на 40%),

з урахуванням ПДВ (на 40%), бензину з 4,55 до 6,50 гривень з урахуванням ПДВ (на 42,8%).

Середні ціни по Україні станом на 29.04.2022 становили: на бензин А-95 34,77 грн, бензин А-92 - 34,01 грн, дизельне паливо - 39,24. грн. З урахуванням граничних надбавок, вартість бензину А-35 не повинна перевищувати 41,27 грн, бензину А-92 - 40,51 грн, дизпалива - 46,24 грн.

Надалі ціни на пальне зростатимуть аж до 2024 році. Такий прогноз зробили у Світовому банку. Протягом цього року, за прогнозами Світового банку вартість енергоносіїв зросте більш ніж на 50%, стабілізуються ціни лише протягом 2023–2024 років.

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