Щоб завжди були гроші в домі: ось що потрібно зробити на Новий рік 2023

Що робити на Новий рік за народними прикметами, щоб потім "купатися" в грошах? Читайте про традиції наших предків в матеріалі ТСН.ua.

Найголовніше правило, яке існувало у наших предків — повернути всі свої борги перед святом. Вірили, якщо цього не зробити, то весь прийдешній рік будеш мати фінансові проблеми.

Існує ще одна важлива народна прикмета на Новий рік — не варто купувати подарунки близьким і друзям на останні гроші. Тому що будете відчувати нестачу грошей весь наступний рік.

Обов'язково проведіть перед новорічно-різдвяними святами генеральне прибирання будинку. Якщо зустріти свято в ідеально чистому домі, скоро в ньому з'являться і фінанси. Але краще встигнути прибрати все до опівдня 31 грудня. Після 12 години дня виносити сміття з хати заборонено. Ви можете разом з ним винести на смітник фінансове благополуччя сім'ї.

Не забудьте нарядити символ будь-якого Нового року — ялинку. Тут також існують свої правила. Чим вона виглядатиме багатшою, тим успішнішим буде ваш рік. Тому вішайте на новорічну ялинку не лише гірлянди та іграшки, але й цукерками і паперовими банкнотами, згорнутими в трубочку.

Якщо ви не хочете у прийдешньому році заощаджувати на їжі, не варто накривати бюджетний святковий стіл. Приготуйте смачні і різноманітні страви, які сподобаються символу Нового 2023 року. Які саме — ми писали в нашому матеріалі.

Обов'язково поставте на новорічний стіл сільничку. Наші предки вірили, що саме сіль допомагає відлякати негатив та нечисть. А щоб вони не змогли проникнути в оселю і завдати фінансових проблем, потрібно також насипати солі з обох сторін порогу дому.

Не забудьте провести ревізію одягу перед зустріччю Нового року 2023. В кишенях не повинно бути дірок, адже інакше гроші будуть "витікати" назовні.

У фужер з шампанським покладіть монету золотистого кольору. Під бій курантів випийте напій, а монету покладіть в гаманець — вона буде вашим талісманом, який привертатиме гроші.

Щоб не економити на нових речах у прийдешньому році, варто святкувати лише в новому одязі.

А коли гості вже розійдуться, не варто відразу прибирати страви зі столу. Залишіть на ньому фрукти, цукерки та хліб. Так ви зможете привернути матеріальне благополуччя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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