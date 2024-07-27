Щоб зберегти життя військових: Умєров анонсував відкриття важливої лабораторії

В Україні відкриють лабораторію для визначення якості турнікетів – надважливого медичного засобу для зупинки кровотечі

В Україні відкриють спеціальну лабораторію для визначення якості турнікетів. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у суботу, 27 липня, під час виступу на першому міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоровʼя.

Відкриття цієї важливої лабораторії є частиною планів Міноборони щодо покращення медичного забезпечення українських захисників.

"Лабораторія для визначення якості турнікетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів", – повідомив міністр.

Він додав, що контроль якості цих важливих медичних засобів дозволить гарантувати їх надійність під час надання допомоги пораненим бійцям.

Слід зазначити, що турнікет – це один з найкращих засобів, призначений для зупинки кровотечі на полі бою. Але неякісні вироби можуть порватись під час транспортування пораненого або навіть під час накладання. Використання ненадійних турнікетів значно збільшує ризики для життя військових. Тому армії необхідні механізми, які дозволять визначати якість медичних засобів перш ніж відправляти їх на фронт.

Наразі в Україні не існує державних стандартів якості турнікетів. Але МОЗ вже написало проєкт вимог до виробів, а Міноборони минулого року створило департамент, який має розробити стандарти якості турнікетів.

Міноборони організувало щорічний Міжнародний конгрес з військової медицини та ментального здоров'я

Нагадаємо, мобілізованим лікарям надаватимуть офіцерські звання навіть якщо вони не проходили військову кафедру. Це дозволить їм проходити службу в армії виключно на медичних посадах.

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