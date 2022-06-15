Щоб збільшити експорт зерна, потрібні автомобільні "зелені коридори" - нардеп

Через війну та блокування портів українське зерно експортується новими маршрутами від березня.

Для збільшення експорту зерна необхідно домовитися з урядами європейських країн про автомобільні "зелені коридори", як це було зроблено для бензовозів.

Таку думку висловив Іван Чайківський, народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" та секретар аграрного комітету Верховної Ради, в ефірі телеканалу "Київ".

"У зв’язку з агресією та блокуванням чорноморських портів, через які ми відправляли 95%-98% всього нашого зерна, нам сьогодні доводиться шукати нові логістичні ланцюжки. Це автомобільні та залізничні маршрути, а також через наші дунайські річкові порти, куди Європа відправляє свої кораблі-зерновози. Українське зерно експортується новими маршрутами з березня, і кожного місяця потужності збільшуються. Якщо в березні ми експортували біля 300 тис тонн, то в квітні – 800 тис тонн, а в травні – вже понад 1 млн 750 тис тонн. За підрахунками експертів, Україна вже може експортувати біля 2,5 млн тонн зерна в місяць. Для порівняння - до війни через чорноморські порти проходило від 6 до 8 млн тонн в місяць. Тому сьогодні маємо великі ризики, що в період жнив нам може не вистачати потужностей для зберігання зерна, кукурудзи, соняшника тощо. Тому нам потрібно шукати різні варіанти щодо збільшення експорту аграрної продукції", - зазначив народний депутат.

За його словами, збільшення експорту через залізницю вимагає додаткових розходів на модернізацію вагонів під європейські колії, які відрізняються від українських, відповідно збільшується і собівартість зерна. Тому Іван Чайківський пропонує домовитися з європейськими країнами про автомобільні "зелені коридори" для експорту продовольства.

"На минулому тижні наш уряд з іншими країнами підписав угоду про "зелені коридори" для наших паливозів, які возять пальне з Європи в Україну. Якщо б ми створили такі зелені коридори для українських автомобільних шляхів, то ми б збільшили тим самим експорт зерна. Разом із народними депутатами ми будемо пропонувати це уряду та президенту", - зазначив Іван Чайківський.