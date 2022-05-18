Щоденники війни: щемлива історія власниці кав'ярні з котиками з Харкова

Її називають котячою мамою відтоді, коли вона відкрила кав’ярню з котиками, а своє звання вона підтвердила, коли не покинула своїх улюбленців та залишилася в Харкові під обстрілами.

Чотири роки тому Анастасія Пецко разом з чоловіком відкрили у Харкові цей унікальний заклад з хвостатими. А вже 24 лютого ця велика котяча родина змусила своїх власників ухвалити важке рішення.

"У нас немає дітей поки що, і вони для нас як діти, як покинути дитину?", - розповідає власниця котиків.

Вже за кілька годин після перших вибухів Настя з чоловіком та співробілниками були в кав’ярні. Цокольне приміщення на 80 квадратних метрів вмістило 23 людини, 18 котів, 2 щури та собаку.

"Вони мене обліпили з усіх боків і отак я з ними тут сиділа", - згадує Анастасія цей непростий час.

Коти найкраще серед інших тварин відчувать небезпеку. Настя жартує, що у них були свої сповіщувачі повітряної тривоги, які працювали раніше від сирени. До першого березня більшість колег вже виїхало з кав’ярні. В місті ставало все небезпечніше. Того дня на все місто роздався гучний вибух. Російські війська поцілили снарядом в обласну адміністрацію. Настя вже продумувала план порятунку на екстрений випадок. Не для себе, а для котів.

"В якийсь момент я уявила, що мені доведеться відкрити двері і випустити їх", - згадує власниця кафе. Випустити котів аби ті врятувалися, якщо обстріли наблизяться до їхньої кав’ярні. На щастя цей план не довелося втілювати. І вже за кілька тижнів Настя разом з чоловіком вперше проїхалися містом на авто.

Анастасія з чоловіком у їхньому кафе

"Було таке дивне враження, що все місто завмерло", - згадує Анастасія. "Це місто дивовижних людей, я не знаю, як це передати словами, бо у нас вже поклали асфальт, висадили фіалки", - розповідає вона.

15 квітня Настя з чоловіком вирішили відновити роботу кафе в якому вже чекають на поповнення. "Ми хочемо взяти кицю, яку назвемо паляницею", - розказала про своє бажання власниця кафе.

В ефірі "Сніданку з 1+1" Анастасія Пецко розповіла про те наскільки складно їй було залишатися в Харкові під чай обстрілів у перші найважчі місяці війни.

"Напевно мозок так працює, що я взагалі фактично не пам’ятаю перших днів. Це все відбувалося на фоні новин, ми консолідувалися, щоб зрозуміти які у нас є запаси корму, їжі, і вони так пролетіли, що я фактично перші тижні взагалі не пам’ятаю. Нам пощастило зробити запаси корму, знайти і викупити його в одній з ветклінік. Потім нам ще раз пощастило і одна з ветклінік з Дніпра забрала наш корм, а потім запрацювала Нова пошта і ми все почали отримувати без затримок", - розповідає Анастасія.

Під час інтерв’ю "Сніданку" власниця котиків розповіла, що навколишні коти теж приходять до них у певні години харчуватися і вони всіх підгодовують.

Під час війни кількість тварин у їхньому кафе збільшилася і через те, що в кафе працює великий колектив, і у багатьох вдома є улюбленці. Коли розпочалися обстріли кожен з них приїхав до сховища зі своїм котом. І зараз серед 17 кішок у кафе живе один кіт, його звати Лаваш, це котик одного з працівників.

Попри те, що багато людей повертається до рідного міста, Анастасія говорить, що небезпека все ще існує. "Однак попри небезпеку, як я це відчуваю по собі, ми стали більше виходити на вулицю, ми стали хотіти гуляти, час іде і ти розумієш, що завжди сидіти у підвалах – це не варіант. Ми не перші відкрились, ми почали бачити, що інші кав’ярні маленькі потроху працювати. І у нас було розуміння, що в разі чогось у нас є цокольні приміщення, ми можемо спуститися туди і бути у безпеці і зберегти наших гостей", - говорить Анастасія.

Після перемоги України Анастасія планує перевезти кафе у нове більше приміщення, а договір на це був підписаний ще 22 лютого. Наразі власниця та її чоловік планують там зробити ремонт. "Сподіваємося, що перемогу ми будемо святкувати вже в новому розширеному приміщенні і звісно з кицею Паляницею", - каже Анастасія.

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