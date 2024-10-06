"Щоденний терор можна зупинити": Зеленський прокоментував нічну атаку окупантів

Сили ППО минулої ночі знищили понад 50 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Ппо це повідомив президент України Володимир Зеленський у Мережі.

За його даними, протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів.

"Цей щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", - наголосив президент.

Зазначимо, на зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.

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