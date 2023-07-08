Щодня — 4 млрд гривень: у Мінприроди оцінили вартість збитків для довкілля від війни

За 500 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну довкіллю завдано збитків на 2 трлн гривень.

У суботу, 8 липня, на 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець назвав приголомшливі цифри екологічних збитків, яких було завдано нашій країні.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства.

За словами міністра, щодня інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій.

"Цифри жахають. Сьогодні маємо вже близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує Росії мінімум 102 млн євро або 4 млрд гривень екологічних збитків. Всьому є своя ціна", - наголосив Руслан Стрілець.

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При цьому міністр підкреслив, що в сумі збитків не враховано екоциду, який скоїли окупанти на Каховській ГЕС.

"Обрахунки тривають. Росія заплатить за кожен день цієї війни. За кожне спалене дерево. Кожен спаплюжений клаптик української землі. Для цього ми об'єднуємося з усім цивілізованим світом та працюємо над визнанням екоциду у міжнародному законодавстві", - йдеться у його заяві.

Нагадаємо, п'ята частина заповідних територій в Україні перебуває під загрозою знищення внаслідок війни, яку розв’язала Росія.

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