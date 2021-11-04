"Щодня неофіційно хворіють понад 100 тисяч українців": лікар розповів, як зупинити спалах коронавірусу

Медик дава поради, як призупинити ріст нових випадків COVID-19.

Щодня в Україні, за неофіційними даними, коронавірусом заражаються 100 тисяч людей. Про це заявив радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

"Я лікар, який спостерігає за пандемією вже довгий час. Розумію, що досвіду немає ніхто в Україні в боротьбі з новим вірусом, який мутує і створює нам постійні квести", - написав медик на своєму каналі в Telegram.

Лікар дав поради, як зменшити ріст зараження коронавірусом серед українців.

"Що радять зараз мої колеги інфекціоністи та епідеміологи:

1. Зробити жорсткі обмеження для всіх, і вакцинованих і не вакцинованих, на 2 тижні мінімум, щоб збити ріст нових випадків, бо зараз хворіє щодня неофіційно понад 100 000 українців.

2. Вакцинацію зробити з величезною соціальною дистанцією.

3. Збільшити тестування швидкими тестами. Іншого шляху ми не бачимо…", - порадив Тарас Жиравецький.

Зазначимо, що в Україні станом на 4 листопада знову зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Так, за останню добу, було проведено 155 405 тестів ПЛР, з них у 27 377 українців підтвердився коронавірус. Це максимальний офіційний добовий показник за увесь час пандемії.

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