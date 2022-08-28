Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Щодня у них щось трапляється": у Мелітополі підірвали одну з найбільших баз окупантів

Дата публікації
Перегляди
6116
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Щодня у них щось трапляється": у Мелітополі підірвали одну з найбільших баз окупантів

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

У Запорізькій області під окупованим Мелітополем пролунав вибух.

В повітря злетів штаб окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Так, у селищі Мирне Мелітопольського району було зруйновано одну з будівель, у якій велася підготовка до псевдореферендуму.

Крім того, у Мелітополі знищено одну з найбільших ворожих військових баз, розташовану на території заводу "Автокольорліт".

"Зовсім скоро ми розраховуємо, що буде "жест доброї волі" - відхід з нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Бо протягом трьох тижнів щодня у них щось трапляється. Очевидно, курити вони розучилися", - сказав Федоров.

Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація