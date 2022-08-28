"Щодня у них щось трапляється": у Мелітополі підірвали одну з найбільших баз окупантів

У Запорізькій області під окупованим Мелітополем пролунав вибух.
В повітря злетів штаб окупантів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Так, у селищі Мирне Мелітопольського району було зруйновано одну з будівель, у якій велася підготовка до псевдореферендуму.
Крім того, у Мелітополі знищено одну з найбільших ворожих військових баз, розташовану на території заводу "Автокольорліт".
"Зовсім скоро ми розраховуємо, що буде "жест доброї волі" - відхід з нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Бо протягом трьох тижнів щодня у них щось трапляється. Очевидно, курити вони розучилися", - сказав Федоров.
Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.
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