"Щодня у них щось трапляється": у Мелітополі підірвали одну з найбільших баз окупантів

У Запорізькій області під окупованим Мелітополем пролунав вибух.

В повітря злетів штаб окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Так, у селищі Мирне Мелітопольського району було зруйновано одну з будівель, у якій велася підготовка до псевдореферендуму.

Крім того, у Мелітополі знищено одну з найбільших ворожих військових баз, розташовану на території заводу "Автокольорліт".

"Зовсім скоро ми розраховуємо, що буде "жест доброї волі" - відхід з нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Бо протягом трьох тижнів щодня у них щось трапляється. Очевидно, курити вони розучилися", - сказав Федоров.

Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.

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