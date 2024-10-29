Щодня втікають від мобілізації: де ухилянти найчастіше намагаються перетнути кордон

Громадяни намагаються у більшості випадків перетнути кордон на зелених ділянках - поза межами пунктів пропуску.

В Україні щодня фіксують спроби незаконного перетину кордону. Найбільш розповсюджений спосіб незаконного перетину кордону серед ухилянтів - це плисти через Тису.

Де ухилянти найчастіше намагаються перейти кордон - читайте далі.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, найчастіше спроби незаконного перетину кордону чоловіками фіксуються у напрямку Румунії та Молдови.

Водночас більшість спроб нелегально перетнути кордон фіксується по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску.

Кількість втікачів зменшилася

"Більшість спроб нелегально перетнути кордон фіксується по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску. Як і раніше – це напрямок кордону з Румунією та Молдовою", - розповів Демченко.

Водночас, за його словами, останнім часом зменшилася кількості охочих незаконно перетнути кордон.

"Ті погодні умови, які нас очікують під час осіннього та зимового періодів, сприятимуть тому, що кількість порушників зменшуватиметься", - сказав речник ДПСУ.

Нагадаємо, днями стало відомо, що на Закарпатті прикордонники посеред ночі затримали двох чоловіків, які з надувним човном під покровом темряви пробиралися до кордону з Угорщиною.

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