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Щодня по ворожій пташці: ЗСУ "мінуснули" черговий ворожий гелікоптер на Донеччині (відео)

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Щодня по ворожій пташці: ЗСУ "мінуснули" черговий ворожий гелікоптер на Донеччині (відео)

Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада. 

У російських окупантів щодня "мінус" гелікоптер.

Сьогодні вранці ЗСУ збили ворожий "Алігатор" на Донеччині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"15 серпня, на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ. Це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ за вихідні "приземлили" кілька вертольотів Ка-52, якими росіяни обстрілювали Україну.

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