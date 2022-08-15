Щодня по ворожій пташці: ЗСУ "мінуснули" черговий ворожий гелікоптер на Донеччині (відео)

У російських окупантів щодня "мінус" гелікоптер.
Сьогодні вранці ЗСУ збили ворожий "Алігатор" на Донеччині.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"15 серпня, на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ. Це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ за вихідні "приземлили" кілька вертольотів Ка-52, якими росіяни обстрілювали Україну.
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