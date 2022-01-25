Щомісячне підвищення пенсії: хто з українок отримає 9% доплати?

Підвищення пенсії 2022 року: кому з пенсіонерок можуть нарахувати щомісячну надбавку в 9% / pixabay.com

З 2022 року українки можуть розраховувати на 9% щомісячне підвищення пенсії, але є дві важливі умови. Які саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як інформує Пенсійний Фонд України згідно з постановою Кабінету міністрів “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” для жінок, які народилися 1962 року передбачено щомісячне підвищення пенсії на 9%. Але існує дві умови:

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дата народження пенсіонерки (в період з 1 січня 1962 року до 31 грудня 1962 року);

пенсія за віком нараховується людині вперше (тобто раніше жінка не отримувала виплати).

Щомісячного 9% підвищення пенсії не нарахують в тому випадку, якщо пенсіонерка раніше отримувала пенсію за вислугу років, по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника, а тепер перейшла на пенсію за віком.

Варто звернути увагу, що розмір нарахування буде розраховуватися індивідуально. Він залежитиме від розміру самої пенсії жінки та враховуватиме набутий страховий стаж і розмір заробітної плати.

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