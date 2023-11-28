Щомісячні доплати до пенсії в Україні: хто і скільки може отримувати

Деякі пенсіонери можуть щомісяця отримувати від 300 до 570 гривень.

Певна категорія українців, яка досягла певного віку, може отримувати до пенсії щорічні додаткові виплати.

Про це йдеться у матеріалі "На пенсії".

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Згідно із чинним пенсійним законодавством, а саме постановою №168 Кабінету міністрів України від 24 лютого 2023 року, вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років. В подальшому, кожні п’ять років, ця надбавка збільшується.

Відповідно до закону, деякі пенсіонери можуть щомісяця отримувати від 300 до 570 гривень.

Встановлені такі суми доплат до пенсії:

особам, яким виповнилося 70 років – до 300 грн;

особам у віці 75 років – до 456 грн;

особам, старшим за 80 років – до 570 грн.

На щомісячну доплату можуть розраховувати ті пенсіонери, у яких загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Нагадаємо, в Україні затвердили бюджет на 2024 рік. Як зростуть зарплати і пенсії - читайте ТУТ.

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