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Щомісячні доплати до пенсії в Україні: хто і скільки може отримувати

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Щомісячні доплати до пенсії в Україні: хто і скільки може отримувати

Пенсія в Україні

Деякі пенсіонери можуть щомісяця отримувати від 300 до 570 гривень.

Певна категорія українців, яка досягла певного віку, може отримувати до пенсії щорічні додаткові виплати. 

Про це йдеться у матеріалі "На пенсії".

Згідно із чинним пенсійним законодавством, а саме постановою №168 Кабінету міністрів України від 24 лютого 2023 року, вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років. В подальшому, кожні п’ять років, ця надбавка збільшується.

Відповідно до закону, деякі пенсіонери можуть щомісяця отримувати від 300 до 570 гривень.

Встановлені такі суми доплат до пенсії:

  • особам, яким виповнилося 70 років – до 300 грн;
  • особам у віці 75 років  – до 456 грн; 
  • особам, старшим за 80 років – до 570 грн.

На щомісячну доплату можуть розраховувати ті пенсіонери, у яких загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Нагадаємо, в Україні затвердили бюджет на 2024 рік. Як зростуть зарплати і пенсії - читайте ТУТ.

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Дата публікації
Перегляди
482
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