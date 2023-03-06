Щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком 70 плюс: які розміри

В Україні уряд буде виплачувати щомісячні компенсаційні людям віком старше 70 років.

Про це в рамках єдиного телемарафону розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

“Щомісячні компенсаційні виплати — не нова ініціатива. Вона була запроваджена ще з 2020 року та була ініціативою президента. Такі виплати здійснюються сьогодні пенсіонерам віком старше 70 років. Зокрема, якщо людина старша 80 років, то їй здійснюється виплата в розмірі до 570 гривень, якщо вік від 75 до 80 років — до 456 гривень, від 70 до 75 років — до 300 гривень. Така виплата здійснюється, якщо розмір пенсії, яку отримує людина, не досягає 10 340 гривень”, - пояснила Дарія Марчак.

Вона також додала, що в периметрі індексації, яка була здійснена урядом в 2023 році, було збільшено мінімальні гарантовані фіксовані розміри пенсійних виплат для тих громадян, які отримують найменші пенсії.

“Зазвичай такі виплати не підлягали індексації. Пенсійні виплати, розмір яких визначається прив’язкою до прожиткового мінімуму, переглядалися саме під час зростання прожиткового мінімуму. Але, на жаль, тенденція така, що в попередні роки прожитковий мінімум зростав набагато повільніше, ніж темпи індексацій. В цьому році для того, щоб виправити таку ситуацію, коли найменші пенсії зростали повільніше, ці пенсії включено до Постанови уряду про здійснення індексацій”, - підкреслила чиновниця.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков розповів, що мав розмову з президентом Володимиром Зеленським після низки скандалів навколо його відомства.

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