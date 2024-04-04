Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків. 

49-річний чоловік унаслідок атаки на Харків перебуває у важкому стані, інші пацієнти - у середньому та легкому станах.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих - медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару.

Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

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"Черговий терор окупантів проти мирного населення. Наслідки кількох хвиль ударів російських «Шахедів» по Харкову. Чотири людини загинули, щонайменше 10 - отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору", - додав він, виклавши до Мережі фото наслідків атаки ворога.

Нагадаємо, що у Харкові унаслідок повторних вибухів загинуло троє працівників ДСНС.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.

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