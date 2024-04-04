Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків. 

Серед постраждалих - медсестра.
49-річний чоловік унаслідок атаки на Харків перебуває у важкому стані, інші пацієнти - у середньому та легкому станах.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед постраждалих - медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару.
Усі постраждалі отримують медичну допомогу.
"Черговий терор окупантів проти мирного населення. Наслідки кількох хвиль ударів російських «Шахедів» по Харкову. Чотири людини загинули, щонайменше 10 - отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору", - додав він, виклавши до Мережі фото наслідків атаки ворога.
Нагадаємо, що у Харкові унаслідок повторних вибухів загинуло троє працівників ДСНС.
Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.
Читайте також: