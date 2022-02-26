Щонайменше 100 тисяч українців залишити свої будинки через вторгнення Росії - ООН

Щонайменше 100 тисяч українців залишити свої будинки через вторгнення Росії - ООН

Гинуть мирні мешканці.

Щонайменше сто тисяч українців були змушені залишити свої будинки через російське вторгнення на територію України.

По це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Цивільні мешканці гинуть. Повідомляється, що щонайменше 100 тисяч українців вже покинули свої домівки", - написав він.

За словами генсека ООН, гуманітарні потреби в Україні "збільшуються з кожною годиною".

Humanitarian needs in Ukraine are multiplying by the hour.



Civilians are dying. At least 100,000 Ukrainians have already reportedly fled their homes.@UN staff are scaling up the delivery of life-saving support. Their safety and freedom of movement must be guaranteed. — António Guterres (@antonioguterres) February 26, 2022

Нагадаємо, вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України. Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.