Щонайменше 7 загиблих та знищені будинки: російські окупанти не пускають Червоний хрест до Щастя (фото)

Щонайменше 7 загиблих та знищені будинки: російські окупанти не пускають Червоний хрест до Щастя (фото)

Ситуація у Щасті складна.

Російські окупанти не пускають Червоний хрест у місто Щастя. За попередніми даними, у місті щонайменше семеро загиблих, але Щастя залишається українським.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай

"У місті немає води та електропостачання. Мешканці не виходять з бомбосховищ. Маємо багато людських жертв, щонайменше загинуло семеро осіб. Багато постраждалих. Купа житлових будинків, які згоріли, хто в них знаходився наразі невідомо. Евакуація неможлива через постійні обстріли. Без гарантій безпеки проводити евакуацію - самогубство", - повідомив Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай

Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації також додав, що влада шукає міжнародну організацію, яка б зголосилася на допомогу щодо "коридору" під гумпрапорами.

"А поки російські нелюди не пускають в місто, навіть, Червоний хрест, аби допомогти населенню", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Гайдай