Щонайменше п’ять країни перевозять своїх дипломатів до Львова: хто переїхав

Щонайменше п’ять країни перевозять своїх дипломатів до Львова: хто переїхав

Біля львівських готелів десятки авто з дипломатичними номерами.

Щонайменше п’ять країни перевозять своїх дипломатів з різних міст України до Львова.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 15 лютого.

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Зі столиці вже переїхали представники посольства Сполучених Штатів, Канади, Австралії та Нідерландів. З Дніпра з'їхало консульсво Німеччини. Біля готелів у середмісті нині десятки авто з дипломатичними номерами.

Тим часом з України почали виїжджати іноземці. Напередодні у львівському аеропорту знімальна група ТСН зустріла людей, які поверталися додому. Переважно через наполягання родичів та рекоментації дипломатів на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії. Натомість українці переважно вилітають на відпочинок. Є й такі, хто повертається додому із заробітків.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що олігархи, бізнесмени і депутати-мільйонери залишають Україну на приватних літаках. Так, лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 літаків. Зокрема, в неділю відлетіли борти олігарха Ріната Ахметова. Сам він, ймовірно, залишив країну ще два тижні тому. Мільярдер Віктор Пінчук відлетів з України напередодні.

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