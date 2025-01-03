“Щоранку мама телефонує мені й каже, що любить донестями. І з цими словами я їду далі допомагати”, – Алла Ландар в ефірі ICTV розповіла про будні волонтерів

Будні волонтерів – це постійна робота, майже без вихідних і без часу на себе чи родину. Але це також про самовіддачу, людяність і віру в перемогу. Алла Ландар, засновниця благодійного фонду “Велич життя”, своїм прикладом демонструє, що означає бути волонтером у часи війни.

Про свою роботу, яка стала покликанням благодійниця розповіла в ефірі телеканалу ICTV.

Віддаючи час, ресурси та сили

Волонтерство – це не лише про збір коштів чи передачу допомоги, це також про особисті жертви. Алла зізнається, що їй майже не вистачає часу на маму, яка важко хворіє й дуже скучає за донькою.

“Мама завжди каже, що пишається мною, хоч і дуже хоче, щоб я була поруч. Щоранку вона телефонує мені, питає, як я, і каже, що любить донестями. Це дає мені сили рухатися далі, навіть коли стає важко”, – ділиться Алла.

Щоденна боротьба за перемогу

Алла Ландар та її фонд "Велич життя" щодня працюють над тим, щоб забезпечити медиків, військових і постраждалих цивільних усім необхідним. Вона особисто відвідує шпиталі на Донеччині, перевіряє потреби, передає допомогу та спілкується з людьми, які залишаються на передовій.

“Волонтери працюють у режимі нон-стоп. Ми віддаємо власні ресурси, забираємо час у сімей, але ми робимо це, бо знаємо, що допомога потрібна тут і зараз. Ми не можемо дозволити собі зупинитися”, – каже вона.

Люди в тилу втомлюються, але фронт працює без зупинки

Алла зізнається, що найбільша складність сьогодні – це втома суспільства. У 2022 році донати були звичним явищем, люди вірили в перемогу, а зараз стає дедалі важче залучати допомогу.

“Але наші військові не втомлюються боротися. Вони дають нам можливість жити у своїй країні, бути українцями вдома, а не чужинцями за кордоном. Ми маємо допомагати їм так само невтомно, як вони нас захищають”, – підкреслює Алла.

Волонтерство – це покликання

Для багатьох волонтерів ця діяльність стала сенсом життя. Алла вважає, що волонтером не можна стати просто так – це поклик душі.

“Це не професія, яку можна опанувати. Це твоя внутрішня потреба допомагати іншим, творити добро, навіть коли тобі самій важко”, – говорить вона.

Заклик до українців

Волонтери, як і військові, працюють щодня, щоб наблизити перемогу. Алла Ландар закликає українців не зупинятися, допомагати та підтримувати тих, хто цього потребує.

“Я хочу побажати кожному українцю віри в нашу перемогу. Ми обов’язково переможемо, але для цього кожен має докласти своїх зусиль. Разом ми сильні, і разом ми зможемо все”, – підсумовує вона.

Волонтерство – це про любов до людей і до своєї країни. І Алла Ландар із її командою є яскравим прикладом цієї любові.