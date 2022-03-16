Щоранку о 9 годині на всій території: Зеленський оголосив про загальнонаціональну хвилину мовчання

Українці вшановують всіх, хто загинув у війні проти російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні.

Про це він сказав у відеозверненні 16 березня.

"Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя, всіх, хто воював, всіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну", - сказав він.