"Щоранку я дивилася, чи не змінився прапор": історія вчительки, яка пережила окупацію в Ізюмському районі

Тетяна Гончарова – вчителька української мови. До села Кам’янка, Ізюмського району, жінка свого часу переїхала разом із родиною. На момент повномасштабного вторгнення Тетяна жила з братом Іваном.

"Я повірити не могла, що буде така жорстока війна. Син Едуард мені по телефону наказав виїжджати. Та куди я поїду? У мене 40 курей. Куди я курей, собак своїх кину? Ні, я заховаюся у погребі», - пригадує Тетяна Гончарова.

Коли село почали нещадно знищувати російські військові, Тетяна з Іваном вже були не проти виїхати, але не було можливості.

«11 березня був вже перший прильот до моєї хати - в кухню. Ми вже заховалися з братом у ванній кімнаті, бо вона безпечніша. Я боялась виходити, тому що стрілянина була страшна, мабуть, до другої ночі. Потім, коли я вийшла і побачила, що вікно розбите, посічені меблі і посуд. А поруч стояла кастрюля з борщем. Я дивлюся, борщ цілий. Я його бігом схопила, винесла в безпечне місце - і все», - додала мешканка Ізюмського району.

Також Тетяна Іванівна винесла з напівзруйнованого будинку книги та вчительські конспекти. У квітні Кам’янку окупували. Тому її зв'язок з дітьми обірвався. Після першого прильоту Тетяна та Іван вже жили в підвалі. Їжу готували на буржуйці. Але у темному і вогкому підвалі у викладацьких зошитах Тетяна Гончарова почала писати свій Щоденник війни.

«24 березня, 3:30, виходжу з-під земелля, співає півень. Топлю буржуйку і згадую, що 10 згорілих хат знову.

28 березня. 4:30. Підйом. З піснею до роботи. Це була перша за два тижні ніч, коли я спокійно поспала. А далі, як на автоматі. Заварити чай, зготувати сніданок, нагодувати собак. Налити води птиці, насипати зерна, витягти води з колодязя».

Перш за все, нотувала злочини росіян і повсякденне життя в окупації Тетяна для своїх дітей. «Найстрашніше було те, що я не встигла їм сказати, як я їх люблю. Знаєте, як недолюблені начебто. Завжди за турботами. Як хотілося їх об'єднати. Як хотілося притулити до свого серця внуків», - розповіла вчителька.

У травні Тетяна Іванівна садила город, поруч із яким, пригадує, стояло п’ять ворожих самохідних установок.

У липні 2022-го Тетяна Іванівна з братом наважилися на евакуацію до старшого сина. За кілька місяців, наші військові звільнили Кам’янку. Тетяна Іванівна повернулася додому, проте вже одна.

«Окупацію пережив. Виїхав на мирну вже територію, але війна його там дістала. Обширний інсульт», - сказала вона.

У деокупованій Кам’янці зараз живе близько 40 людей. Там досі немає газу, зв’язку та світла.

"Знаєте, як Кам'янка хоче жити. Кам’янка хоче відродитися. Волонтери наше село не минають, до нас дуже часто приїздять, дякуємо їм усім. Тобто проблеми з забезпеченням харчами у нас жодної. Надавали також будівельні матеріали. Привозили нам плівку для покриття дахів, роздавали, хто потребує, дошки, звістки, плівка для забиття вікон, потім інші будівельні матеріали, але їх обмаль», - ділиться враженнями.

Жителі Кам’янки, на чолі з Тетяною Іванівною, не опускають рук. І нерідко організовують у селі толоки. «Ви зрозумієте нарешті, ми цього нічого не боїмося. І не жалійте нас, і не кажіть «Ой, біднінькі, ви нещасненькі». Ні, я щаслива, що я маю частково збережену хату, що я маю зараз тишу над головою. Я маю можливість працювати, доглядати свою садибу, займатися улюбленою справою, розумієте? І жити на своєму бугрі, як я його називаю, з якого мене хотіли вирвати з коріння. Розумієте? Тому я щаслива».