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Щось пішло не так: на Тернопільщині чоловік заснув у будинку, який хотів пограбувати

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Щось пішло не так: на Тернопільщині чоловік заснув у будинку, який хотів пограбувати

Фото: Головне управління Нацполіції в Тернопільській області

Наразі триває слідство.

На Тернопільщині нетверезий чоловік вирішив пограбувати будинок. Однак через те, що був пʼяним, заснув просто на ліжку у чужому домі.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Мешканка Теребовлі звернулась до поліції, бо у її будинок проник невідомий чоловік. Коли вона повернулась додому, невідомий спав на ліжку. 

“18 жовтня на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Теребовлі про те, що до її будинку проник невідомий. Чоловіка вона виявила, коли повернулася додому. Він спав на ліжку”, — йдеться у повідомленні. 

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки з'ясувалося, що 61-річний чоловік проник у чужий дім, маючи на меті пограбувати його. Проте він був у стані сильного алкогольного сп'яніння і заснув.

Розбудили його працівники поліції. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Борисполі двоє молодиків побили та пограбували 16-річного хлопця.

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Дата публікації
Перегляди
254
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