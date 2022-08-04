"Щось символічне є у цьому": Зеленський порівняв вік Путіна із тривалістю існування СРСР

Російському диктаторові Володимиру Путіну "потрібно вже думати, що він буде казати Богові", окрім того "пекла", яке він зробив за роки правління.

Також глава держави Володимир Зеленський порівняв диктаторський режим правління Путіна з тим, який існував у СРСР і який протримався не більше 70 років.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками африканських ЗМІ.

"Скільки ще потрібно воєн президенту РФ, який не бачить своєї орбіти? Може достатньо? Та й вік у нього вже дорослий, може, потрібно вже думати, що він буде казати Богові? Може, про ці речі треба думати? Що він залишає по собі, окрім пекла? Що буде з його народом? Мені здається, є речі, про які треба тверезо думати. Не по-диктаторськи, а тверезо", - зазначив президент України.

Зеленський впевнений, що українці ніколи не пробачать Росії кровопролитної війни, яку розв'язав очільник Кремля.

"Ми ніколи йому цього не пробачимо, але він у свої 70 років може зупинити це кровопролиття. Всього одна людина. Чому світ дозволяє одній людині це робити? 70 років. Радянський Союз зробив подібне з багатьма людьми. Але і він протримався 70 років. Щось символічне в цьому є", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський закликав країни Африки відмовитися від зустрічей з посадовцями Росії.

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