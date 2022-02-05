"Щось його допекло": сестра "дніпровського стрільця" розповіла, що з ним відбувалося у Нацгвардії

"Щось його допекло": сестра "дніпровського стрільця" розповіла, що з ним відбувалося у Нацгвардії

У поведінці Артемія Рябчука сестра та його мама помітили зміни.

У військовій частині Артем змінився. Він просив грошей на ремонт телефону, дивно спілкувався. Сестра "дніпровського стрільця" розповіла, як підозрюваний у масовому вбивстві служив у Нацгвардії.

Інтерв'ю із сестрою Рябчука Юлією опублікував Ігор Мосійчук.

“Коли він перейшов у військову частину, щось змінилося. Але він не скаржився. Говорив, що там все дуже суворо, але не згадував про проссінг. Ми запідозрили щось негаразд згодом: у нього змінився лексикон. У листуванні він почав писати слова, які раніше не вживав. Попросив грошей на ремонт телефону. Наразі ми вже починаємо підозрювати, що телефон у нього могли відібрати та спілкуватися від його імені з мамою”, — розповіла Юлія.

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Вона також додала, що піти на крайні заходи Рябчук міг через щось надприродне.

“Мабуть, був якийсь накопичувальний ефект. Щось його допекло. Він не з тих, хто жорстоко мститиме. Мені страшно уявити, що там могло статися, якщо він вирішив, що вбивство є єдиним виходом”, — додала дівчина.

Нагадаємо, що адвокат Артемія Рябчука, який застрелив п'ятьох військовослужбовців Нацгвардії і ще п'ятьох поранив на заводі "Південмаш", вимагає визнати його постраждалим.

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