"Щось забілілося": Карпати замело снігом посеред квітня (фото)

Погода в Карпатах 17 квітня погіршилася: вхурделило, гори замело снігом, підморозило.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний у Facebook.

Рятувальники зазначили, що станом на 9:00 на горі Піп Іван – одній з найвищих вершин в українських Карпатах, висота якої становить 2028,5 м, було хмарно, йшов невеликий сніг. Вітер східний зі швидкістю 6 м/с.

Сніг у Карпатах посеред весни Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний

Температура повітря на високогір'ї Карпат була у районі -6 градусів.

Рятувальники також показали фото засніжених гір.

Також фото засніженої Буковини опублікував опублікував голова Селятинської ТГ Валерій Полянчук, повідомляє видання Shotam.

Фото: Валерій Полянчук

"Слава Богу, за зелену травичку в половині квітня, але щось забілілося, а приказка змістовна тепер. Вовк зиму не з’їв", – написав Полянчук.

Фото: Валерій Полянчук

За словами синоптиків, через снігопади 17-18 квiтня у високогiрї Iвано-Франкiвської областi зберігається снiголавинна небезпека 3 рiвня.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір’я!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завтра, 18 квітня, в Україні буде холодно. Майже по всій країні пройдуть дощі, а місцями на українців очікує сильні пориви вітру та грози, в Карпатах ж знову очікується мокрий сніг.

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