Щотижневого переляку більше не буде: у ДСНС закінчили тестувати свою систему сповіщень

У п’ятницю, 23 вересня, ДСНС завершила тестування системи інформування населення. Це означає, що відтепер українці не отримуватимуть неочікуваних сповіщень про небезпеку на свої телефони.

За кілька тижнів тестування системи вона встигла обрости мемами та принести деяким користувачам певні незручності. Попри це, випробування системи виявилося вдалим та успішним.

Про це розповів заступник очільника ДСНС Роман Примуш у Фейсбуці.

"Сьогодні (23 вересня - ред.) ДСНС успішно завершила тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast. Така система - це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя. Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав ряд незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити, вимагала певного часу для тестування", - зазначив Примуш.

За його словами, минулого року впровадження цієї системи оцінили в декілька мільйонів доларів. На розроблення системи знадобився рік, водночас втілити її вдалося безкоштовно.

"Але завдяки спільним зусиллям мобільних операторів, Української асоціації операторів зв’язку "Телас", виробників мобільних телефонів та смартфонів, вендорів обладнання мобільного зв’язку, світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів, завдяки підтримці Міністерства внутрішніх справ, Міністерства цифрової трансформації, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та багатьом нашим партнерам для країни ми реалізовуємо цей проєкт на безкоштовній основі", - розповів Примуш.

Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватися для надсилання реальних сигналів про загрози для українців.

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