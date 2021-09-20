У Києві чоловіка, який чіплявся до 8-річної дівчинки у вбиральні школи, взяли під варту

Зловмисника взяли під варту.

У Києві обрали запобіжний захід 49-річному чоловіку, який чіплявся до школярки у вбиральні навчального закладу у Деснянському районі столиці. Підозрюваного у розбещенні 8-річної дівчинки взято під варту.

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Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



Інцидент стався 15 серпня. Чоловік проник до вбиральні на території школи у Деснянському районі столиці. До приміщення зайшла 8-річна дівчинка. Чоловік, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, вчинив відносно неї розпусні дії.



"Невдовзі зловмисника затримали. Ним виявився 49-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини. Останній раз відповідно до вироку Голосіївського районного суду у грудні 2019 року був засуджений до 12 років позбавлення волі, однак 10 вересня 2021 року звільнений на підставі так званого закону "Савченко", - розповіли у прокуратурі



Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи).



Зараз перевіряється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, вчинених минулого тижня у двох інших школах столиці.



Нагадаємо, що у Києві під час перерви школярка зайшла до туалетної кімнати, де перебував чоловік. Він налякав ученицю і почав її розбещувати. Крики школярки почули старшокласники. Вони намагалися затримати чоловіка, але той втік.

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