Щойно заїхали до України і одразу відправилися до дідів: під Харковом ЗСУ розбили батарею окупантів, яких "здала" міна

Щойно заїхали до України і одразу відправилися до дідів: під Харковом ЗСУ розбили батарею окупантів, яких "здала" міна

Щойно підрозділ вийшов на необхідний рубіж, одна з машин підірвалася на міні.

У Харківській області підрозділи зі складу БТГр 288 артилерійської бригади (в/ч 30683, Муліне) зазнають втрат. ЗСУ знищили реактивну артилерійську батарею з 9К57 "Ураган".

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

В результаті 5 військовослужбовців РФ убито, понад 12 поранено.

"Слід зазначити, що дана батарея так і не встигла проявити себе у “спеціальній військовій операції”. Щойно підрозділ вийшов на необхідний рубіж, одна з машин підірвалася на міні, тим самим звернувши на себе увагу засобами повітряної розвідки артилерійських підрозділів ЗСУ. Після підтвердження, по позиції дивізіону було завдано удару. Військові, що вижили, отримали серйозні психологічні травми і більше не є боєздатними", - розповів Цимбалюк.

Нагадаємо, що Збройні сили РФ мають великі проблеми з медициною в ході “спеціальної військової операції” на території України. Через це більшість поранених російських окупантів не отримує належну медичну допомогу і відправляється до праотців. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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