"Щур" з ФСБ: суд обрав запобіжний захід посадовцю СБУ

Адвокат фігуранта повідомив, що той дав викривальні покази проти себе.

Суд обрав запобіжний захід Дмитру Козюрі – керівнику штабу Антитерористичного центру СБУ, підозрюваному у роботі на ФСБ Росії.

Про це повідомило "Суспільне".

Запобіжний захід Козюрі передбачає тримання під вартою до 11 квітня без права внесення застави.

На судовому засіданні фігурант визнав свою провину. Служба безпеки України підозрює, що Козюра співпрацює з російською розвідкою від 2018 року.

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Обвинувачення наполягало на тому, аби суд взяв підозрюваного під варту без застави. Прокурор розповів, що Козюра через месенджер Signal двічі передавав ФСБ інформацію про наслідки ракетних обстрілів. Прокурор також заявив про передавання фігурантом інформації, що містила державну таємницю.

Своєю чергою адвокат підсудного наполягав на домашньому арешті. Захисник повідомив, що Козюра співпрацює зі слідством та дав викривальні покази проти себе. Окрім того, за словами адвоката, його клієнт має призначене медикаментозне лікування та високий тиск.

Нагадаємо, напередодні в СБУ повідомили, що викрили у своїх лавах та затримали топпосадовця, який виявився "щуром" ФСБ. Очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що було задокуменовано 14 епізодів протиправної діяльності ворожого агента.