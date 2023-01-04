"Щур загнаний в глухий кут": Данілов розповів, для чого Росії нова хвиля мобілізації

У Росії з великою ймовірністю відбудеться нова хвиля мобілізації, адже президент РФ Володимир Путін "загнаний в глухий кут". Йому вже нічого втрачати і своїх громадян не шкода.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Суспільного" в межах телемарафону.

"Мобілізація буде з великою ймовірністю. Ми таку ймовірність розглядаємо набагато більше, ніж 50%. Справа в тім, що російський Гітлер, щур, загнаний в глухий кут, йому немає що робити і, мабуть, надивившись свого часу певних історичних фільмів про революції, коли відбувалися так звані психічні атаки, у 14 році в Першу світову війну, у 18 році була ухвалена генералом Каппелем.., і тому, мабуть, ще враховуючи ще одну річ, що Путін хворий на рак і йому вже немає що втрачати, на цьому світі йому вже не довго залишилося, умовно кажучи, - їм не шкода своїх громадян, тому вони будуть намагатися спробувати зробити таку річ (провести мобілізацію – Ред.)", - сказав Данілов.

За його словами, Росії не допоможе мобілізація, але "для нас це певний виклик, щоб ми розуміли, що лютий для них буде вирішальним".

"Тому що у них же ці дати…Річниця, тощо. Вони ж хотіли закінчити за 3-5 днів, а вже рік не можуть нічого зробити. Навіть той же Бахмут… Вони вже 4 з гаком місяці не можуть там просунутися зовсім. Там ідуть запеклі бої. А обіцянка Пригожина, що він "покладе" Бахмут до ніг Путіна, вона нездійсненна. Наші воїни там кожного дня дають відсіч. Вони (росіяни – Ред.) вже із трупів російських солдат самі вибудовують загорожу, їх там кількість шалена кожного дня", - сказав очільник РНБО.

Мобілізація в РФ

Як розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, мобілізаційний процес в Росії не припинився, але вже від 5 січня Кремль обмежить виїзд чоловіків до Білорусі та інших країн. Це стане ключовим моментом.

Як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, велика динаміка втрат Росії на фронті потребує оновлення особового складу, тож нова хвиля мобілізації була очікуваною. Водночас, за його словами, РФ не допоможе нова хвиля мобілізації, що може стартувати 5 січня, адже ці потуги ворога українська армія здатна звести нанівець завдяки своїй навченості, вмотивованості та новітньому озброєнню.

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