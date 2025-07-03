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СЗЧівця, який два роки перебував "у бігах", затримали: що знайшли у нього вдома
ВСП «пов’язала» злісного СЗЧівця, а вдома у нього знайшли неочікуваний «сюрприз».
Представники Військової служби правопорядку (ВСП) спільно з поліцейськими виявили та затримали військовослужбовця, який перебував у СЗЧ від 2023 року. Проте вдома у нього виявили неочікуваний «сюрприз».
Про це передає пресслужба ВСП.
На території його господарства було виявлено 55 кущів, зовні схожих на коноплю. Також у помешканні знайдено пристрій для вживання наркотичних речовин і банку з висушеною речовиною, схожою на «травичку».
Усі речовини вилучено та направлено на експертизу. За фактом виявленого правопорушення щодо військового внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).
Раніше ми розповідали, як повернутися із СЗЧ до 30 серпня.