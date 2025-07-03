СЗЧівця, який два роки перебував "у бігах", затримали: що знайшли у нього вдома

ВСП прийшла затримувати СЗЧівця, а виявила наркотики / © Військова служба правопорядку у Збройних Силах України/Facebook

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Представники Військової служби правопорядку (ВСП) спільно з поліцейськими виявили та затримали військовослужбовця, який перебував у СЗЧ від 2023 року. Проте вдома у нього виявили неочікуваний «сюрприз».

Про це передає пресслужба ВСП.

На території його господарства було виявлено 55 кущів, зовні схожих на коноплю. Також у помешканні знайдено пристрій для вживання наркотичних речовин і банку з висушеною речовиною, схожою на «травичку».

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© Військова служба правопорядку у Збройних Силах України/Facebook

© Військова служба правопорядку у Збройних Силах України/Facebook

Усі речовини вилучено та направлено на експертизу. За фактом виявленого правопорушення щодо військового внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Раніше ми розповідали, як повернутися із СЗЧ до 30 серпня.