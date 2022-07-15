SCM виплатить безпрецедентну вихідну допомогу колективу "Медіа Групи Україна"

"З особистої ініціативи акціонера кожен співробітник "Медіа Групи Україна" отримає вихідну допомогу у розмірі від 3 до 12 місячних окладів, залежно від кількості років спільної роботи.

Це набагато більше, ніж передбачено чинним законодавством (за законом, при звільненні має бути виплачено один місячний оклад). Розмір вихідної допомоги трудовому колективу безпрецедентний для українського медіа-ринку", — повідомили у компанії SCM.

Для розрахунку окладів за основу буде взято саме "довоєнні", середньомісячні зарплати працівників за 2021 рік.

SCM також гарантує виконання всіх інших фінансових зобов'язань перед колективом "Медіа Групи України", включаючи нарахування виплат за невикористану відпустку.

Процес завершення співпраці медіагрупи із співробітниками пройде у кілька етапів.

"Оскільки рішення про вихід з медіа-бізнесу було дуже важким і вимушеним, так само вимушено і з сумом прощаємось з нашою професійною командою лідерів. Ми дуже вдячні та цінуємо кожного з вас, хто всі ці роки робив найкращі медіа країни з мільйонами закоханих глядачів та читачів Ваша праця – наша гордість Саме через глибоку пошану до команди Рінат Ахметов вирішив, що вихідна допомога кожному має бути більшою, ніж передбачає закон, щоб гарантувати кожному і кожній принаймні три місяці на те, щоб визначитися, що далі "Ви всі круті фахівці! Нехай ваш подальший шлях буде широким, рівним і тільки вгору! Чекаємо на ваші нові звершення!", — цитує прес-служба слова директора із зав'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталію Ємченко.