Sea Baby та "Мамай": в СБУ розповіли про свої морські дрони

За словами речника Служби безпеки, СБУ може дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці Чорного моря.

СБУ спільно з Силами безпеки та оборони модернізували дрон Sea Baby, який тепер здатний уражати будь-яку ціль у Чорному морі.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

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За його словами, наразі СБУ використовує два типи морських дронів – це Sea Baby та "Мамай". Це уже нові покоління дронів.

"Наприклад, Sea Baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він відрізняється від попередньої моделі як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками. Серед іншого, новий дрон Sea Baby здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. А це означає, що СБУ може дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці Чорного моря", – розповів Дехтяренко.

Крім того, наразі новий дрон – "Морський малюк" проходить повний цикл випробувань.

За словами речника СБУ, Sea Baby через невеликі розміри і особливості конструкції "знизу не чує гідроакустика, а зверху не помічають радіолокаційні станції".

"Більше того, корпус цього дрона виготовлений із радіопрозорого або іншими словами радіопоглинаючого матеріалу... Такі дрони можна побачити тільки візуально, а не на системах спостереження", – сказав Дехтяренко.

Він додав, що дрон вартістю 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю декілька десятків мільйонів доларів.

Усього українські дрони уразили 11 кораблів РФ і Кримський міст.

Раніше кореспонденти ТСН стали свідками того, як конструктори СБУ тестують на воді перший "народний" дрон.

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