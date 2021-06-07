"Секрет ферми": ТСН покаже спецпроєкт про креативний бізнес у селі

Кореспондент ТСН Мирослав Ганущак на собі випробує фермерське життя та розповість, як створити ферму з нуля.

7 червня о 19.30 в ефірі ТСН на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра спецпроєкту "Секрет ферми" про те, як створити власний прибутковий бізнес у селі, якщо раптом життя у місті набридло і з’явилося бажання переїхати жити на природу. У циклі - 5 сюжетів, у яких покажуть залаштунки фермерського бізнесу та продемонструють яскраві історії успіху українців, які змінили затишний офіс у великому місті на сільське господарство та знайшли у цьому щастя.

У спецпроєкті "Секрет ферми" ТСН покаже реалії фермерського життя

Автором спецпроєкту став кореспондент ТСН Мирослав Ганущак, який на собі випробував особливості господарювання на різних фермах. Журналіст по кілька днів волонтерив на козиній, равликовій, віслючій, рибній та страусиній фермах, вивідуючи паралельно секрети бізнесу та складаючи власний бізнес-план. Що чекає на новачків у цій справі та скільки можна заробити, дивіться вже цього тижня у вечірніх випусках ТСН.

Зокрема, журналіст вирушить на козину ферму на Київщині та познайомить глядачів з сімейною парою, яка доглядає більше двох сотень кіз, приймає туристів та варить крафтові сири. Подружжя поділиться секретом, як зробити зі звичайної ферми справжній парк розваг.

Також глядачі зможуть побачити залаштунки віслючої ферми та дізнатися, чому це дуже складна, але водночас надзвичайно прибуткова справа. У сюжеті дадуть відповіді на запитання, чи справді віслюче молоко таке корисне, чому воно коштує тисячу гривень за літр, а головне, хто його купує?

ТСН дізналися, чи існує конкуренція серед українських нішевих господарств: страусиних та равликових ферм. Виявилося, що окрім фінансових вкладень, дуже важлива креативна ідея проєкту та готовність багато і безупину працювати власними руками. Журналіст підраховує, що потрібно, аби такий бізнес стартував.

У рамках експерименту журналіст ТСН побував на рибному господарстві у Карпатах, вчився доглядати та "доїти" червону форель, адже саме так добувають делікатесну червону ікру. Мирослав Ганущак розкаже, як швидко риба принесе дохід і як успішно збути кав’яр.

"Попрацювавши поряд із господарями на цих оригінальних фермах я, міський мешканець, справді замислився над тим, що це - цілком ймовірний варіант мого майбутнього", - каже Мирослав Ганущак.

За словами заступниці директора департаменту з нових форматів Ольги Кашпор, спецпроєкт "Секрет ферми" - це приклад того, як сучасне сільське господарство працює як повноцінний бізнес.

"Усі наші герої роблять свою справу із величезним натхненням та задоволенням. Попри те, що фізично дуже важко працюють зранку до ночі. Господарі легко діляться секретами бізнесу, розповідають нюанси та шлях, що довелося пройти. За великим рахунком, проєкт демонструє, яким може бути майбутнє українського села: усвідомлене фермерство - як бізнес, як улюблена справа", — каже Ольга Кашпор.

Дивіться спецпроєкт "Секрет ферми" 7-13 червня у вечірньому випуску ТСН о 19.30 на "1+1".

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