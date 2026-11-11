Секрет міцного шлюбу: Маріанна Буданова розповіла, що найважливіше у коханні

Маріанна Буданова

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Дружина керівника Офісу президента України Кирила Буданова Маріанна пояснила, у чому, на її думку, полягає секрет міцних подружніх стосунків. Вона розповіла, як їм із чоловіком вдається уникати сварок і чому українським парам під час війни іноді потрібна допомога фахівців.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Люкс ФМ.

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За словами Маріанни Буданової, у їхній сім’ї практично не виникає сварок. Вона пов’язує це як зі своїми професійними знаннями психології, так і з тим, що за роки спільного життя Кирило добре вивчив її характер і темперамент.

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На її переконання, міцні стосунки неможливі без взаємної готовності пристосовуватися до потреб партнера. Справжнє кохання проявляється не лише у словах, а й у повсякденних вчинках, коли людина намагається зробити приємне своїй половинці саме в той спосіб, який та здатна оцінити.

«Ми намагаємося підлаштовуватися під запити один одного і йти назустріч. Це найважливіше, тому що, якщо ти кохаєш людину, ти намагаєшся зробити їй приємно, йти назустріч у тому ключі, який буде зрозумілий саме тій людині», — пояснила Буданова.

Вона наголосила на важливості взаєморозуміння та врахування індивідуальних особливостей кожного з партнерів.

Чому українським парам потрібен психолог

Окремо Маріанна Буданова звернула увагу на вплив війни на сімейні взаємини. Постійний стрес, психологічне виснаження та емоційні травми можуть ускладнювати спілкування між партнерами, провокувати непорозуміння та конфлікти навіть у парах, які раніше не мали таких проблем.

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У подібних ситуаціях вона радить не замовчувати труднощі й не намагатися самотужки розв’язати всі проблеми. Натомість варто звертатися по професійну психологічну допомогу, враховуючи, що кожна пара має власну історію та потребує індивідуального підходу.

«Буду радити звернутися до фахового спеціаліста за допомогою, яка буде необхідна саме кожній парі індивідуально, тому що немає універсального способу», — наголосила дружина керівника Офісу президента.

Вона підкреслила, що універсального рецепта збереження стосунків не існує, а готовність чути одне одного та за потреби звертатися до фахівців може допомогти парам долати складні періоди.

Нагадаємо, нове дослідження науковців із Вашингтонського університету встановило, що секрет щасливого та тривалого шлюбу полягає зовсім не в регулярних побаченнях, дорогих подарунках, грандіозних романтичних жестах чи несподіваних подорожах. Значно важливішим для міцних стосунків є вміння партнерів підтримувати одне одного емоційно, особливо у складні періоди життя.

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