Секретар РНБО Данілов назвав ключовий рік для Путіна і коли росіяни захочуть миру

Данілов описав настрої у Росії і що змусить громадян країни-агресорки вимагати миру.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав 2024 рік "ключовим для Путіна". Він вважає, що Росія намагається "завдати нокаут", вкидаючи у війну максимум ресурсів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Олексій Данілов зауважив, що у Кремля "залишається надія завдати нокаут, уклавши в нього максимальну концентрацію наявних ресурсів і спроможностей".

Він додав, що якщо у РФ не буде успіхів на фронті, це поглиблюватиме суспільні невдоволення, оскільки потрібно буде і надалі проводити мобілізацію та вкладати кошти у війну.

"Коли кожен день, місяць, рік війни з сумнівними і не вражаючими результатами будуть зміцнювати й поглиблювати настрої зраджених очікувань, що неминуче призводитиме до збільшення кількості невдоволених і тих, хто бажає миру. Зрозуміло, що росіяни здебільшого не проти війни, вони проти "не победной" війни, а "победа" може тільки наснитися лиш у не дуже тверезих снах зіц-президента на РФ Дмитра Медведєва. І, до речі, тенденцію збільшення тих, хто виступає за припинення військових дій, фіксують, як тренд, навіть ручні соціологи кремля. Чим інтенсивніше Путін розкручуватиме військовий маховик, тим швидшими темпами зростатиме невдоволення "глубинного народа" — у формулі прямо пропорційній", - пояснив секретар РНБО.

Данілов зауважив, що "прискорення темпів військової мобілізації економіки у РФ вже призводить до повернення старих сталінських практик — концентрації промислових, фінансових, інформаційних та технологічних активів у руках держави".

Секретар РНБО додав, що якщо у Росії закінчаться гроші на війну, то Кремль просто забере заощадження своїх громадян.

"І схожий перелік, таких самогубних кроків, які вимушений буде зробити Путін, можна продовжувати ще дуже довго. Логіка первісної помилки (напад на Україну) передбачає лавиноподібне накопичення проблем і поступове погіршення обставин до настання ситуації кризи. А у війні, розв’язаній Росією, переможе той, хто збереже внутрішню єдність і не зламається з середини. Україна має мотивацію, мету, почуття праведної ненависті і розуміння справедливості своєї боротьби — те, що нас гартує і об'єднує! Що з цього переліку мають росіяни?", - написав Олексій Данілов.

Нагадаємо, у РНБО прокоментували ймовірність повторного наступу росіян на Київ 2024 року.

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