Секретар РНБО Данілов заявив, що вірить у штучне походження COVID-19

Пандемію коронавірусу він назвав "першою біологічною світовою війною".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що COVID-19 нібито має штучне походження.

Про це Данілов заявив на каналі ICTV.

Пандемію коронавірусу він назвав "першою біологічною світовою війною".

"Я один із небагатьох, хто вважає, що у грудні 2019 року почалась перша велика біологічна світова війна. І вона на сьогоднішній день триває. Наслідки тих подій, які почалися в грудні в Ухані, вже всі забули, а наслідки того, що світ сором’язливо називає пандемією, ми маємо сьогодні", – сказав секретар РНБО.

За його словами, пандемія несе велике навантаження на економіку всіх країн, і "економіка не буде вже такою, як до COVID-19".

"Дуже багато країн допомагають своєму населенню виходити з цієї складної ситуації. Ці гроші тиснуть на економіку, з’являється шалена інфляція. Наприклад, таких цін на енергоносії не було ніколи", — зазначає Данілов.

Секретар РНБО вважає, що природне походження COVID-19 ще "не доведене".

На запитання, хто розпочав цю "війну", Данілов відповів: "Складно сказати. Якщо б ми знали, хто почав, можливо, було б набагато легше. Ми знаємо просто, звідки все почалося".

Зазначимо, що 2020 року вчені з науково-дослідницького інституту Scripps Research Translational Institute та інших установ заявили, що коронавірус має природне походження.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які побували в Китаї, назвали версії про лабораторне походження коронавірусу "вкрай малоймовірними".

Своєю чергою, у серпні 2021-го розвідка США заявляла, що не має доказів про те, що коронавірус розроблявся Китаєм як біологічна зброя, або був створений за допомогою генної інженерії.

Раніше у НАН відреагували на інформацію про штучне створення коронавірусу.

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