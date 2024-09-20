Секретар РНБО Литвиненко пояснив обмеження використання Telegram посадовцям і військовим

Рішення НКЦК носить рекомендаційний характер для уряду, проте не стосується офіційних тelegram-каналів органів державної влади, зазначив Олександр Литвиненко.

В Україні прийнято рішення про обмеження використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.

Секретар Ради національної безпеки і оброни України Олександр Литвиненко прокоментував питання використання Telegram.

"На засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), яке відбулося 19 вересня 2024 року, було розглянуто питання використання Telegram. За результатами наради рекомендовано обмежити використання функції месенджера Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях", – зазначив він.

Литвиненко підкреслив, що рішення НКЦК носить рекомендаційний характер для уряду, проте не стосується офіційних тelegram-каналів органів державної влади.

Нагадаємо, в Україні лише 9% громадян вважають, що Telegram треба повністю заборонити. Натомість 26% вважають, що контроль за цим застосунком взагалі не потрібен.

Майбутнє Telegram в Україні: чи безпечно користуватися месенджером? – Катерина Коберник

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