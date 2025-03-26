Секрети городників: як попіл впливає на ґрунт і для яких рослин він смертельний

Деревний попіл містить чимало корисних елементів, тому його часто використовують як добриво для рослин чи квітів. Яка користь від попелу і які рослини не варто ним підживлювати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Деревний попіл використовується садівниками й городниками для підживлення кущів, дерев, квітів, овочевих культур. Таке добриво досить дієве, адже є відмінним джерелом калію і фосфору, які є життєво необхідними багатьом рослинам.

Раніше ТСН.ua писав про те, чим поливати розсаду, щоб вона не витягувалася і залишалася товстенькою.

Який саме попіл можна використовувати як добриво — не весь підходить

Як підживлення ґрунту, підходить саме деревний попіл. В ньому містяться десятки елементів, корисних для дерев і рослин. І йдеться не лише про фосфор і калій. Адже в деревному попелі багато натрію, кальцію, цинку, магнію, сірки та міді.

До того ж, якщо підживити рослини деревним попелом, дія такого добрива триватиме аж чотири роки.

Фахівці відносять деревний попіл до універсальних засобів. Він підходить для всіх видів ґрунтів і практично для всіх овочів.

Яка користь від попелу як добрива

Головна особливість полягає в тому, як деревний попіл впливає на ґрунт. Він його розкислює. Навіть якщо додати цю речовину в торф'яні ґрунти, на них можна буде сміливо садити рослини.

В деревному попелі найбільше калію. Він допомагає зміцнити стебла рослин, після чого ті краще переносять захворювання і екстремальні температури. Калій також бере участь у фотосинтезі.

Також у деревному попелі міститься багато хлору. На це важливо звернути увагу, адже не всі культури його переносять.

Де не можна використовувати попіл

Деревний попіл спеціалісти не рекомендують використовувати як добриво для ацидофільних культур. Тобто таких, які добре ростуть саме на кислому ґрунті.

Серед основних рослин варто виділити: азалію, ялину, гортензію, камелію, лохину, магнолію, чорницю і журавлину.

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