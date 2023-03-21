Секрети ідеальної паски: неймовірний бабусин рецепт, якому сотні років

Вже зовсім скоро українці святкуватимуть світле свято Христового Воскресіння. Напередодні Великодня традиційно печуть паски. Деякі рецепти дійсно дуже старі і використовувалися ще нашими бабусями. Які секрети ідеальної паски існують — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як спекти паску, розповіла в своєму YouTube-каналі блогерка Мар'яна Хабер-Дудар. Вона запевняє, що цей рецепт існував понад сотню років тому, адже саме так готували паску її бабусі.

Цей рецепт ідеальної паски, якому вже сотні років, допомагає приготувати до 10 смачних, повітряних пасок об'ємом 250 г кожна або до 5 пасок по 500 г кожна.

Що потрібно взяти, щоб спекти повітряну і смачну паску, як у бабусі:

1 кг борошна;

400 мл теплого молока;

10 яєчних жовтків;

100 г дріжджів;

200 г масла;

200 г цукру;

150 г родзинок;

50 г ванільного цукру;

половина чайної ложки солі;

цедра з 1 лимона.

Як готувати:

Спочатку потрібно приготувати опару. Для цього з'єднайте тепле молоко, дріжджі, 3 столові ложки борошна і 1 столову ложку цукру (від загальної кількості), змішайте і залишіть на 15 хвилин. Далі розітріть яєчні жовтки з цукром, додайте сіль і ванільний цукор. Розмішайте до однорідності. Додайте розтоплене вершкове масло, потерту цедру 1 лимона і ще раз добре перемішайте. Тепер прийшов час влити опару. Добре її перемішайте з іншими інгредієнтами. Додайте родзинки, порціями борошно і розмішайте. Тісто набираєте у форми, залишаєте на 1 годину, щоб підійшло і збільшилося вдвічі.

Не забудьте змастити верхівки майбутніх пасок жовтками. Випікайте за температури 180 градусів у розігрітій духовці 45 хвилин.

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