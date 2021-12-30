Секрети приготування холодцю: як варити холодець до свята, щоб вийшло неймовірно смачно

Важко уявити святковий стіл без улюбленої страви багатьох українців — холодцю. Готувати його починають напередодні Нового року. ТСН.ua розповідає, як варити холодець, щоб вийшло неймовірно смачно та корисно.
Правило 1: м’ясо
- Щоб зварити смачний холодець підійде будь-яке м’ясо: свинина, яловичина, птиця, баранина, дичина.
- Краще в холодець додавати ті частини м’яса, які не підходять для приготування інших страв: мозкові кістки, яловичі та свинячі ніжки, свинячі вуха, хвости чи голови. Також можна використовувати на холодець курячі ніжки, голови, шиї, крила, кістки, жили чи хрящі.
- Розмір кусків на кінцевий результат не впливає, але рекомендовано розрізати великі шматки м’яса на менші.
- На холодець можна використовувати заморожене м’ясо. На смак страви це впливати не буде. Але обов’язково потрібно повністю розморозити його перед тим, як варити холодець.
- Найкраще застигає холодець зі свинини, але він часто дуже мутний.
Правило 2: колаген
Колаген — особливий вид щільного білка, який входить в склад хрящів, сухожиль та сполучних тканин. Саме його вважають найголовнішою складовою частиною холодцю.
- Колаген стає щільнішим з віком тварини. Тому для смачного холодцю на новорічний стіл краще брати курятину або яловичиною. Холодець не вийде з м’яса курчати чи телятини.
- Під час приготування колаген руйнується та перетворюється в желатин. Тому, якщо ви не знаєте, що робити, якщо холодець не застиг, можете взяти один пакетик звичайного магазинного желатину, який виготовляють саме зі сполучних тканин.
- Колаген довго і важко руйнується. Як варити холодець, щоб він вийшов смачним та добре застиг? Робити це потрібно на маленькому вогні і досить довго.
Правило 3: правильна підготовка
- М’ясо та кістки потрібно ретельно промити. Обов’язково поставте всі інгредієнти для холодцю у холодну підсолену воду на 3 години (а краще на цілий день). За цей період варто кілька разів змінити воду.
- Надлишки жиру, особливо зі свинини, краще зрізати повністю. Саме жир не дає холодцю правильно застигнути.
- Щоб з великих шматків м’яса краще виходив колаген, їх бажано розрізати навпіл.
- Кістки розрубувати не варто, щоб в холодець не потрапили гострі дрібні частини.
Правило 4: посуд і вода для смачного холодцю
- Вважається, що найкраще варити холодець в великій чавунній каструлі з товстим дном. Але можна використовувати будь-яку.
- Професійні кухарі рекомендують варити бульйон на холодець у вузькій та високій посуді.
- Якщо у вас немає великої каструлі і ви не знаєте, як зварити холодець, щоб вистачило всім в новорічну ніч, візьміть кілька середніх посудин. В кінці вийміть з бульйону кістки та все зайве та перелийте в одну каструлю.
- Як варити холодець, щоб було смачно? Воду відразу заливайте всю. Якщо ви будете додавати в процесі приготування, це зіпсує весь смак страви.
- Ідеальним співвідношенням води і м’яса для приготування холодцю вважається 3:1. Тобто потрібно взяти три літри води на 1 кілограм м’яса.
- Зверніть увагу, що вона повинна на два пальця закривати м’ясо.
Правило 5: як варити холодець
- Основне правило, як варити смачний холодець: м’ясо потрібно спочатку залити холодною водою, а потім на сильному вогні довести до кипіння.
- Коли починає підніматися піна, її варто знімати ложкою з дірочками. Як варити холодець, щоб він був прозорим? Це залежить саме від того, наскільки ретельно ви зберете піну.
- Як варити холодець, щоб був прозорим? Після того, як вода закипіла, першу воду потрібно злити, а м’ясо промити під проточною водою.
- Коли солити холодець? Спочатку потрібно залити м’ясо знову водою та довести до кипіння. Зняти піну. Додати до бульйону 1 чайну ложку солі. Решту солі додають вже в кінці варіння.
- Скільки годин варити холодець, щоб він був прозорим і смачним? Залишіть м’ясо готуватися на маленькому вогні на 8-12 годин. Це оптимальний час для цієї страви.
- Якщо м’ясо можна легко зняти з кістки, значить, воно вже готове.
Правило 6: підбирайте правильні овочі для холодцю
- Краще брати цибулину в лушпинні, так смак готового холодцю буде насиченим, а колір золотистим.
- Перед додаванням обов’язково підсмажте морквину на сухій сковороді (краще брати без антипригарного покриття).
- Для холодцю ідеально підходять гілочки селери і петрушки.
- Найкраще додавати овочі в бульйон за 2-3 години до повної готовності, щоб аромат був насичений.
- В самому кінці варіння не забудьте додати спеції (часник, лавровий лист, солі, суміш перців).
- Зверніть увагу, що гарячий бульйон повинен бути більш солоним, ніж холодна страва.
Правило 7: як варити бульйон, щоб холодець був ідеальним
- Вогонь потрібно вимикати, коли м’ясо вже добре відділяється від кісток. Каструля повинна злегка охолонути. А потім витягнути овочі та м’ясо за допомогою шумівки.
- Використовуючи сито, бульйон виливається в чисту посудину.
- Що робити, якщо бульйон вийшов занадто мутним? Щоб холодець був прозорим, його можна освітлити білком курячого яйця. Білок потрібно збити в піну і додати в киплячий бульйон, коли м’ясо і овочі вже витягли з нього. Прокип’ятіть кілька хвилин і перелийте через сито.
- Щоб прибрати зайвий жир, можна використовувати паперову серветку чи кухонний паперовий рушник. Ще один варіант — дати бульйону охолонути, а потім просто зібрати жир ложкою.
- Всі коренеплоди та овочі після варіння викидаються.
- М’ясо краще перебирати руками, тільки так ви відчуєте дрібні кісточки.
Правило 8: як прикрасити холодець
Насамперед, зверніть увагу, що застигає холодець не менше 5-6 годин. Готовій страві потрібно дати охолонути при кімнатній температурі і тільки потім прибрати в холодильник. Для оформлення холодцю часто використовують листочки зелені (петрушка, кріп), половинки вареного яйця або кружальця свіжої моркви.
Зберігати готовий холодець в холодильнику можна не більше 5 днів. Якщо він не застиг, потрібно знову розігріти холодець і додати до нього желатин