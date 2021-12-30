Як варити холодець, щоб був смачним: основні правила / Instagram

Секрети приготування холодцю: як варити холодець до свята, щоб вийшло неймовірно смачно

Секрети приготування холодцю: як варити холодець до свята, щоб вийшло неймовірно смачно

Важко уявити святковий стіл без улюбленої страви багатьох українців — холодцю. Готувати його починають напередодні Нового року. ТСН.ua розповідає, як варити холодець, щоб вийшло неймовірно смачно та корисно.

Правило 1: м’ясо

Щоб зварити смачний холодець підійде будь-яке м’ясо: свинина, яловичина, птиця, баранина, дичина. Краще в холодець додавати ті частини м’яса, які не підходять для приготування інших страв: мозкові кістки, яловичі та свинячі ніжки, свинячі вуха, хвости чи голови. Також можна використовувати на холодець курячі ніжки, голови, шиї, крила, кістки, жили чи хрящі. Розмір кусків на кінцевий результат не впливає, але рекомендовано розрізати великі шматки м’яса на менші. На холодець можна використовувати заморожене м’ясо. На смак страви це впливати не буде. Але обов’язково потрібно повністю розморозити його перед тим, як варити холодець. Найкраще застигає холодець зі свинини, але він часто дуже мутний.

Правило 2: колаген

Як варити холодець: підготовка м'яса / pixabay.com

Колаген — особливий вид щільного білка, який входить в склад хрящів, сухожиль та сполучних тканин. Саме його вважають найголовнішою складовою частиною холодцю.

Колаген стає щільнішим з віком тварини. Тому для смачного холодцю на новорічний стіл краще брати курятину або яловичиною. Холодець не вийде з м’яса курчати чи телятини. Під час приготування колаген руйнується та перетворюється в желатин. Тому, якщо ви не знаєте, що робити, якщо холодець не застиг, можете взяти один пакетик звичайного магазинного желатину, який виготовляють саме зі сполучних тканин. Колаген довго і важко руйнується. Як варити холодець, щоб він вийшов смачним та добре застиг? Робити це потрібно на маленькому вогні і досить довго.

Правило 3: правильна підготовка

М’ясо та кістки потрібно ретельно промити. Обов’язково поставте всі інгредієнти для холодцю у холодну підсолену воду на 3 години (а краще на цілий день). За цей період варто кілька разів змінити воду.

Надлишки жиру, особливо зі свинини, краще зрізати повністю. Саме жир не дає холодцю правильно застигнути.

Щоб з великих шматків м’яса краще виходив колаген, їх бажано розрізати навпіл.

Кістки розрубувати не варто, щоб в холодець не потрапили гострі дрібні частини.

Правило 4: посуд і вода для смачного холодцю

Як зварити смачний холодець: посуд має значення / pixabay.com

Вважається, що найкраще варити холодець в великій чавунній каструлі з товстим дном. Але можна використовувати будь-яку. Професійні кухарі рекомендують варити бульйон на холодець у вузькій та високій посуді. Якщо у вас немає великої каструлі і ви не знаєте, як зварити холодець, щоб вистачило всім в новорічну ніч, візьміть кілька середніх посудин. В кінці вийміть з бульйону кістки та все зайве та перелийте в одну каструлю. Як варити холодець, щоб було смачно? Воду відразу заливайте всю. Якщо ви будете додавати в процесі приготування, це зіпсує весь смак страви. Ідеальним співвідношенням води і м’яса для приготування холодцю вважається 3:1. Тобто потрібно взяти три літри води на 1 кілограм м’яса. Зверніть увагу, що вона повинна на два пальця закривати м’ясо.

Правило 5: як варити холодець

Основне правило, як варити смачний холодець: м’ясо потрібно спочатку залити холодною водою, а потім на сильному вогні довести до кипіння.

Коли починає підніматися піна, її варто знімати ложкою з дірочками. Як варити холодець, щоб він був прозорим? Це залежить саме від того, наскільки ретельно ви зберете піну.

Як варити холодець, щоб був прозорим? Після того, як вода закипіла, першу воду потрібно злити, а м’ясо промити під проточною водою.

Коли солити холодець? Спочатку потрібно залити м’ясо знову водою та довести до кипіння. Зняти піну. Додати до бульйону 1 чайну ложку солі. Решту солі додають вже в кінці варіння.

Скільки годин варити холодець, щоб він був прозорим і смачним? Залишіть м’ясо готуватися на маленькому вогні на 8-12 годин. Це оптимальний час для цієї страви.

Якщо м’ясо можна легко зняти з кістки, значить, воно вже готове.

Правило 6: підбирайте правильні овочі для холодцю

Краще брати цибулину в лушпинні, так смак готового холодцю буде насиченим, а колір золотистим.

Перед додаванням обов’язково підсмажте морквину на сухій сковороді (краще брати без антипригарного покриття).

Для холодцю ідеально підходять гілочки селери і петрушки.

Найкраще додавати овочі в бульйон за 2-3 години до повної готовності, щоб аромат був насичений.

В самому кінці варіння не забудьте додати спеції (часник, лавровий лист, солі, суміш перців).

Зверніть увагу, що гарячий бульйон повинен бути більш солоним, ніж холодна страва.

Правило 7: як варити бульйон, щоб холодець був ідеальним

Як зварити ідеальний холодець / goodfon.ru

Вогонь потрібно вимикати, коли м’ясо вже добре відділяється від кісток. Каструля повинна злегка охолонути. А потім витягнути овочі та м’ясо за допомогою шумівки.

Використовуючи сито, бульйон виливається в чисту посудину.

Що робити, якщо бульйон вийшов занадто мутним? Щоб холодець був прозорим, його можна освітлити білком курячого яйця. Білок потрібно збити в піну і додати в киплячий бульйон, коли м’ясо і овочі вже витягли з нього. Прокип’ятіть кілька хвилин і перелийте через сито.

Щоб прибрати зайвий жир, можна використовувати паперову серветку чи кухонний паперовий рушник. Ще один варіант — дати бульйону охолонути, а потім просто зібрати жир ложкою.

Всі коренеплоди та овочі після варіння викидаються.

М’ясо краще перебирати руками, тільки так ви відчуєте дрібні кісточки.

Правило 8: як прикрасити холодець

Насамперед, зверніть увагу, що застигає холодець не менше 5-6 годин. Готовій страві потрібно дати охолонути при кімнатній температурі і тільки потім прибрати в холодильник. Для оформлення холодцю часто використовують листочки зелені (петрушка, кріп), половинки вареного яйця або кружальця свіжої моркви.

Зберігати готовий холодець в холодильнику можна не більше 5 днів. Якщо він не застиг, потрібно знову розігріти холодець і додати до нього желатин