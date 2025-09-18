Секретна операція: як ізраїльський експерт зупинив російську армію під Миколаєвом

Еяль Ісраелі запускає розвідувальні БпЛА із зірками Давида на крилах / © із соцмереж

Навички ізраїльського ексспецпризначенця Еяля Ісраелі стали новою зброєю в боротьбі України проти російської армії. Саме завдяки його допомозі, зокрема коригуванню ударів, було знищено близько 50 ворожих гелікоптерів на аеродромі в Чорнобаївці.

Про це пише The Jerusalem Post, розкриваючи, як громадянин Ізраїлю бореться за Україну проти РФ.

«Я роблю і запускаю під вогнем на передовій розвідувальні дрони із зірками Давида на крилах. Росіяни бачать це і божеволіють, не в змозі зрозуміти, що це і звідки на них летить», — цитує видання Ісраелі, який зараз служить у розвідці морської піхоти України.

За три з половина роки повномасштабної війни РФ проти України він багато чого встиг зробити. Автор публікації зазначає, що, слухаючи свого співрозмовника, він мимоволі думав, що «це не може бути правдою», і «якщо це правда, то це схоже на сценарій голлівудського військового трилера». Однак слова Еяля були підтверджені українськими джерелами. З документа, який був отриманий автором публікації, громадянин Ізраїлю Еяль Ісраелі, одружений з громадянкою України і мешканець Херсону, у перші дні після повномасштабного військового вторгнення РФ за своєю ініціативою запропонував допомогу в захисті міста і записався в батальйон територіальної оборони. Однак оборона міста впала через тиждень після початку боїв.

Еяль Ісраелі залишився в окупованому Росією Херсоні, і в перші дні березня 2022 року зв’язався з СБУ та запропонував свої вміння і навички. Він сформував розвідувально-диверсійну групу і фактично став лідером антиросійського підпілля в окупованому російськими військами місті.

Автор статті також перераховує низку досягнень Еяля та його групи. Серед них, зокрема, знищення пропагандистських біг-бордів російських окупантів на вулицях Херсона та розповсюдження проукраїнських листівок; постачання харчів і дитячого харчування родинам українських офіцерів; він також доставляв їжу до лікарень та інвалідам.

Знаючи перську мову, Еяль виявив і скоригував удари по іранських військових радниках і іранським місцям випробувань БпЛА. Він також виявив місця розміщення штабів, складів і підрозділів армії РФ, і навів ракетно-артилерійські удари. Було уражено десятки цілей, серед яких і місця зустрічі місцевих колабораціоністів.

Група Еяля також встановила, де живуть зрадники України, і передала ці дані українським силовикам. У листопаді 2022 року, в останні дні перед втечею окупантів із Херсона, Еяль особисто знищив п’ять машин із російськими офіцерами, солдатами та водіями, які намагалися втекти. А під час повені після підриву росіянами Каховської ГЕС Еяль на своєму човні під ворожими обстрілами рятував українських солдатів і мирних жителів.

7 березня 2022 року за завданням СБУ Еяль Ісраелі провів розвідку щодо російської військової техніки на аеродромі поблизу Чорнобаївки. Отримані дані були одразу ж передані ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України, які здійснили вогневе ураження 49 вертольотів, іншої бойової техніки та живої сили окупантів. Удари Сил оборони України по аеродрому Чорнобаївка повторювалися неодноразово. Наступальний потенціал ворога був істотно ослаблений, спроба Москви просунутися була зірвана. Без підтримки з повітря наступ ворога захлинувся, Одеса і Миколаїв залишилися під контролем України.

«Здавалося б, український уряд мав би знайти спосіб віддячити ізраїльтянину, що старіє, за його внесок. Але щось пішло не так», — пише The Jerusalem Post.

Так, у перші дні після звільнення Херсона, коли в місті не було їжі, Еялю, чия сім’я практично голодувала, відмовили в допомозі, аргументувавши це тим, що він не є громадянином України.

Щоб подати заяву на отримання українського громадянства, Еяль записався в українську армію, і в травні 2025 року пройшов курс «молодого бійця» на базі Корпусу морської піхоти.

У публікації також повідомляється, що, коли до Адміністрації президента України було надіслано листи на підтримку Еяля, якийсь чиновник переспрямував усі документи назад у Херсонське відділення Державної міграційної служби. Це ж відділення вже багато років затягує отримання ним громадянства, підкреслюється в публікації.

Серед документів були і секретні дані про його дії під час окупації Херсона. У результаті всі вони потрапили до рук російської розвідки. Еяль Ісраелі почав отримувати погрози. Також телефонні дзвінки з погрозами отримувала його мама.

У публікації також повідомляється, що Ісраелі продовжує брати участь у спільних бойових операціях розвідки морської піхоти України та СБУ. Він також сконструював акумулятор підвищеної потужності, який значно збільшив тривалість польотів українських безпілотників. Він не тільки наводить на ворожі цілі українську артилерію та авіацію, а й проводить ремонт БпЛА прямо на передовій.

Автор статті також підкреслює, що в словах його співрозмовника постійно звучить «разом», українці та євреї — брати по зброї. Однак країна досі нічим не відповіла на його героїзм. Еяль Ісраелі, який не отримав ані громадянства, ані державних нагород, продовжує битися на передовій за незалежність України, констатує The Jerusalem Post.

Про своє повернення до Ізраїлю він не думає. «Попри те, що я трохи злюся на Україну, я люблю її», — каже він.

Раніше ми писали про те, як чеченці здали позиції РФ та перейшли на бік України. Чеченці розповідають, що ненавидять Росію та не хочуть воювати за державу-агресорку.