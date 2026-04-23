Секретні коридори ЧАЕС: журналістам показали, що відбувається за стіною четвертого реактора

Секретні коридори ЧАЕС

Оприлюднено унікальні кадри з внутрішніх приміщень Чорнобильської АЕС, які десятиліттями залишалися недоступними для загалу. Стали відомі подробиці про стан четвертого енергоблока безпосередньо «за стінкою» та засекречені факти, які радянська влада приховувала ще до катастрофи 1986 року.

Чорнобильська атомна станція досі береже локації, де зупинився час і досі відчувається «подих» великої аварії. Під час останнього огляду об’єкта фахівці провели закритими маршрутами ЧАЕС, показавши пульти управління енергоблоками та зони, що розташовані впритул до зруйнованого реактора.

«Реактор за стінкою»: що приховує гігантська Арка

Одним із найвражаючих моментів став прохід коридорами, які ведуть до самого епіцентру катастрофи. Сьогодні ці приміщення знаходяться під захистом нового саркофага (Арки).

«От четвертий реактор у нас отут за стінкою. Те, що від нього лишилося», — розповідає Олександр Григораш, начальник відділу контролю експлуатації ЧАЕС.

Фахівці пояснюють: незважаючи на те, що об’єкт накритий захисною спорудою, всередині триває безперервна робота з контролю за залишками палива та станом конструкцій, які понад 30 років тому змінили хід історії.

Засекречена катастрофа 1982-го: перша ядерна аварія

Окрім доступу до секретних залів, фахівці розкрили деталі інциденту, який Москва намагалася стерти з пам’яті. Виявляється, масштабній трагедії 1986 року передував «перший дзвоник», який стався 9 вересня 1982 року.

Тоді на одному з енергоблоків відбулася перша ядерна аварія — було «спалено» паливний канал.

Комісія з Москви звинуватила персонал, заявивши про помилку під час регулювання теплоносія.

Дослідження київських науковців виявили, що завод-виробник самовільно змінив технологію виготовлення паливних труб, що призвело до дефекту.

Цей факт було приховано, а технологічні прорахунки не були виправлені, що згодом стало одним із чинників глобальної катастрофи.

Нові загрози: російські дрони та безпека світу

Сьогодні безпека ЧАЕС знову під загрозою, але вже не через технічні прорахунки, а через військову агресію РФ. Фахівці наголошують, що постійні атаки дронів та польоти ворожої авіації над зоною відчуження створюють безпрецедентні ризики. Будь-яке влучання в об’єкт або порушення системи електроживлення може спровокувати нову кризу, яка зачепить не лише Україну, а й увесь світ.

Людські долі та пам’ять

Окрему увагу приділяють тим, хто продовжує працювати на станції в умовах повномасштабного вторгнення. Це історії ліквідаторів, які рятували світ ціною життів, та їхніх нащадків, які зараз тримають «ядерну варту». Попри загрози, персонал ЧАЕС забезпечує роботу гігантської Арки та систем моніторингу, щоб «четвертий реактор за стінкою» залишався під надійним контролем.

Нагадаємо, як заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, Росія неодноразово запускала безпілотники та ракети за траєкторіями, які пролягають у безпосередній близькості до Чорнобильської та Хмельницької АЕС. Такі дії агресора значно підвищують ризик масштабної ядерної аварії.