Секс чоловіка зі школяркою на Закарпатті назвали “місцевою традицією”: шокувальні подробиці

На Закарпатті судили чоловіка через секс із школяркою / © pixabay.com

У Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка через секс із школяркою.

Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду Закарпатської області.

Що відомо про злочин

За даними суду, дівчині ще не виповнилось 16 років, а тому її мати звернулась до поліції, оскільки дорослий займався з її дочкою сексом.

Слідство також встановило, що 5 травня 2024 року в одному із сіл Берегівського району Закарпатської області чоловік біля річки Боржава зайнявся сексом із школяркою.

Що розповів підозрюваний

На суді підозрюваний провину визнав. Він зазначив, що познайомився із дівчиною у лютому 2024 року. У травні вони зустрілись.

«Після зустрічі вони поїхали до нього додому, а потім пішли до магазину. Під час того як вони стояли з молоддю в селі, йому зателефонував друг та повідомив, що його розшукує поліція. Тоді, вони з потерпілою вирішили втекти до річки Боржави. Там, вони спілкувалися, обіймалися та відбувся статевий акт. При цьому, обвинувачений зазначив, що до статевого акту він не примушував потерпілу, це відбувалося за її згоди. Через деякий час вони з потерпілою повернулись до села де вже на них очікували працівники поліції», — йдеться у поясненні підсудного.

Також він додав, що не знав про вік дівчини і вони з нею перебувають у добрих стосунках.

Потерпіла виправдовувала чоловіка

Потерпіла заявила, що чоловік спочатку познайомив її із своєю родиною. Потім вони пішли гуляти та зайнялись сексом.

«Зазначила, що жодних насильницьких дій з боку обвинуваченого до здійснення статевого акту не було, це сталося з її добровільної згоди», — йдеться у матеріалах суду.

Сестра підозрюваного заявила про «місцеву традицію»

Сестра підозрюваного розповіла, що він справді привів додому потерпілу та познайомив її з ріднею. Потім пара пішла гуляти.

Жінка зазначила, «що у них є традиція молодим людям, які кохають один одного ховатися від батьків, а коли настає відповідний вік, то вони йдуть до РАЦСу».

Вирок суду

Суд також встановив, що підозрюваний «характеризується позитивно, ввічливий, врівноважений, доброзичливий до односельців, допомагає батькам, працелюбний». Дівчина та її батьки просили суворо не карати підсудного.

Суд визнав жителя Закарпаття винним за ч. 1 ст. 155 КК України та засудив його до 1 року іспитового терміну.