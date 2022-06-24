Секс-іграшки знищити, фото зберігати: у Полтаві суд виніс вирок у справі про "нюдси" за донати

Секс-іграшки знищити, фото зберігати: у Полтаві суд виніс вирок у справі про "нюдси" за донати

Вдома у дівчини правоохоронці знайшли купу секс-іграшок. Їх суд постановив знищити. Саму ж обвинувачену забов'язали оплатити витрати на експерта, який аналізував її фото та відео.

У Полтаві засудили харків'янку, яка у Мережі заробляла оголеними фото. Дівчина отримала три роки умовно через те, що за гроші публікувала знімки в Telegram-каналі.

Про це йдеться у рішенні Жовтневого районного суду Полтавської області від 25 травня.

На сторінці в Instagram дівчина розмістила посилання на свій канал у месенджері. Там вона розповідала відвідувачам про вартість доступу до трьох додаткових закритих каналів із власними фото та відео порнографічного характеру.

Слідству відомо про сім фактів продажу такого контенту дівчиною. Їй задонатили загалом 3 000 гривень через термінали самообслуговування.

У справі йдеться, що дівчина робила фото і відео на телефони IPhone 11 та Redmi Note 8 Pro, які вилучили у якості речових доказів, а потім віддали власниці.

Під час обшуків вдома у обвинуваченої знайшли чорну маску, шкіряну червону плітку з дерев’яною ручкою, червоний шар із червоним шкіряним ременем та інші секс-іграшки. Їх вилучили та постановили знищити. А от диск із порнографічними зображеннями - вирішили зберігати як докази.

Крім того, дівчину зобов’язали відшкодувати державі витрати на залучення експерта, який аналізував її фото й відео - 12 356 гривень.

Нагадаємо, що нещодавно дві дівчини з України та Білорусі організували "Теронліфанс" та продають свої еротичні фото, щоб допомогти ЗСУ. Дівчата зібрали на потреби армії понад 3,7 млн грн. Вони говорять, що збиратимуть кошти аж до перемоги.