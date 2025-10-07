Секс із школяркою: у Житомирі засудили студента

В Україні покарали студента через секс із школяркою / © Freepik

У Житомирі до 1 року іспитового терміну засудили студента через секс із неповнолітньою дівчиною.

Про це йдеться у вироку Богунського районного суду м. Житомира.

Підозрюваним виявився студент 3 курсу Житомирського державного університету. Його звинуватили у тому, що він 9 квітня та 2 травня 2025 року займався сексом із дівчиною, якій ще не виповнилось 16 років. Сталось це у квартирі, де мешкала школярка.

У матеріалах суду вказано, що потерпіла погодилась на секс із підсудним. Проте він знав про її вік та не повинен був так вчиняти.

28 серпня 2025 року підозрюваний провину визнав та уклав угоду зі слідством.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав студента винним за ч. 1 ст. 155 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

