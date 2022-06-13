Секс на пляжі в Одесі визнали хуліганством: до відповідальності притягнуто іноземця та мешканку іншої області

Секс на пляжі в Одесі визнали хуліганством: до відповідальності притягнуто іноземця та мешканку іншої області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

В Одесі поліцейські визнали секс на пляжі просто на очах у відпочивальників хуліганством і притягують до відповідальності іноземця та мешканку іншої області.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

"Дівчина з чоловіком у громадському місці в присутності людей задовольнили свої сексуальні бажання, чим вчинили грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом, поєднаним з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, проявом безсоромності та грубої непристойності", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції, очевидці події зняли це на відео, яке правоохоронці виявили в ході моніторингу пабліків та новинних сайтів.

Встановивши місце знімання, поліцейські швидко розшукали правопорушників.

Фото: скриншот з відео

Чоловіку, який є громадянином іншої держави, та дівчині оголосили підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, спочатку героям інциденту вручили повістки до військкомату, тож "учасники непристойного дійства в одному з закладів відпочинку Одеси готувалися пройти медичну комісію". Але потім з'ясувалося, що чоловік є іноземцем.

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