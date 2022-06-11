Секс на пляжі в Одесі закінчився для пари повісткою до військкомату

Секс на пляжі в Одесі закінчився для пари повісткою до військкомату

Героям інциденту вручили повістки, тож "учасники непристойного дійства в одному з закладів відпочинку Одеси готуються пройти медичну комісію".

Секс на пляжі в Одесі закінчився для пари повісткою до військкомату.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

У Мережу потрапило відео, зняте в одному із закладів на одеському узбережжі. На відео можна побачити жінку та чоловіка, що займаються оральним сексом. Водночас чоловік курить кальян.

Місцева влада відреагувала на інцидент миттєво.

За словами Братчука, героям відео вручили повістки, тож "учасники непристойного дійства в одному з закладів відпочинку Одеси готуються пройти медичну комісію".

Фото: скриншот з відео

"Вона (медкомісія - ред.) визначить не лише стан їхнього здоров'я після відповідних спільних процедур. Огляд лікарів відбудеться у зв'язку з отриманням цими горе-відпочивальниками повісток до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Гормональний всплеск у подальшому вони зможуть привести до нормального балансу під час бойових дій", - зазначив речник Одеської ОВА.

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